ميرنا وليد - بيروت - حمست الممثلة المصرية أميرة أديب الجمهور لأحدث أعمالها و هو مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني، من خلال مشهد مميز من المسلسل، و وجهت للجمهور سؤال من خلال التعليقات حيث قالت:" والله يا هند انا مبقتش فهماكي، تفتكروا هند هتدي ليوسف فرصة ولا قلبها في حته تانيه؟ أنتو عاوزين ايه".
و في وقت سابق، تألقت أميرة أديب بأحدث إطلالة لها، وظهرت مرتدية فستاناً ضيقاً وطويلاً باللون الأسود، من دون أكمام، مع شال من الفرو باللون البيج، وإعتمدت تسريحة شعر مميزة، وطبقت مكياجاً ناعماً، ووضعت على عينيها نظارة شمسية.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشهد من "وبينا ميعاد".. أميرة أديب تحمس الجمهور لما سيحصل مع هند و يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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