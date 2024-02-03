بطلا “الطائر الرفراف” يثيران الجدل من جديد

تداول جمهور كل من بطلَي مسلسل “الطائر الرفراف” الممثلة التركية عفراء ساراتش أوغلو وزميلها الممثل مارت رمضان ديمير، أكثر من صورة لهما من أكثر من لقاء جمعهما في الساعات الماضية ما دفع بالجمهور الى التساؤل “هل تصالحا وعادا الى بعضهما؟”

جمهور الثنائي تفاجأ بالصور واعاد تصريح صادم لـ عفراء أدلت به في شهر ديسمبر الفائت على هامش حفل عيد ميلادها حيث أكّدت حينها عدم وجود اي علاقة خاصة بمارت، موجّهة نداءً عاجلاً للصحفيين بعدم فتح هذا الموضوع معها مجددًا، مشددة انها ومارت مجرّد زميلَي عمل ولا توجد بينهما علاقة. كما ان مارت غاب عن حفل عيد ميلادها حينها.

إذًا، هل علاقة عفراء ومارت لا تتعدى كونهما صديقين او انهما على علاقة عاطفية (لزوم الترويج للمسلسل) ستنتهي عندما ينتهي المسلسل كما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟