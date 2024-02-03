أسيل عمران تكشف عن مشاركتها في فيلم مصري- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة أسيل عمران عن مشاركتها في فيلم مصري جديد، خلال لقائها في برنامج "سبوت لايت"،قالت: "عندي تصوير فيلم تجربة جديدة بالنسبة ليا، مبسوطة ومتحمسة هتبقى كلها بالمصري واللهجة المصرية، مش عارفة هعمل ايه ويارب تعدي على خير".

ورفضت أسيل عمران الكشف عن اسم الفيلم أو حتى مخرجه قائله: "للأسف مش هقدر أقول أي حاجة، اللي أقدر أقوله إن المخرج كنت أحلم أني اشتغل معاه في يوم من الأيام واتحقق الحلم".

يذكر أن أسيل عمران شاركت الفنان تامر حسني في كليب "حوا"، من آخر ألبوماته "هرمون السعادة"، ومن كلماته وألحانه وإخراجه، وتوزيع علي فتح الله.

كما شاركت باللهجة المصرية في مسرحية "تطبق لشروط والأحكام" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد غادة طلعت وأوتاكا، وعرضت مؤخرا في موسم الرياض للمنتج أمير طعيمة.

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