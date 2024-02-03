هاني شاكر يحصد العلامة الكاملة مجدداً

ميرنا وليد - بيروت - بات أمير الغناء العربي هاني شاكر من اكثر الفنانين العرب احياءً للحفلات في لبنان، وذلك بعد سلسلة نجاحاته التي حققها خلال العامين الماضيين في حفلات لبنان والتي توزعت في عدة مناطق لبنانية: صور ، صيدا، بيروت، جونية، ضبية، طبرجا، وطرابلس.

.وها هو الأمير يكتسح بورصة عيد الحب في لبنان متفوقاً وحاصداً الصولد آوت ومحبة الجمهور اللبناني الذي لم يخذله يوماً، وفندق كورال بيتش بيروت سيكون على الموعد في 13 شباط مع واحدة من أقوى حفلات لبنان.

نجاحات هاني في لبنان لم تأت من فراغ إنما نتيجة عدة عوامل أولها تألق هاني وحفاظ هاني على خامة صوته ونجوميته منذ اكثر من خمسين عاماً،ثانيها التسويق الصحيح لحفلات الأمير في لبنان وحسن توزيعها وتنظيمها في مختلف المناطق اللبنانية،ثالثها منطقية وواقعية اسعار التذاكر بما يناسب الجمهور اللبناني في ظل الأزمات الخانقة في البلاد..وبحسب متعهد الحفلات الأستاذ خضر عكنان، هاني شاكر واحداً من افضل الفنانين في العالم العربي ليس فقط غناءً وارشيفاً غنائياً بل من ناحية التعامل واحترام أخلاقيات المهنة وطريقة التعامل مع المتعهدين ،وعن حفلة عيد الحب اجاب عكنان ان الحفلة بيعت تذاكرها خلال فترة قصيرة، وبات عشاق الفن ينتظرون هاني باستمرار في لبنان.