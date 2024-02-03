شركة "بي إم جي" تفسخ عقدها مع روجر ووترز لأسباب سياسية

ميرنا وليد - بيروت - أفادت مجلة Variety العالمية بأن شركة BMG سوف تفسخ عقدها مع روجر ووترز المؤسس المشارك لفرقة "بينك فلويد" بعد أن أثارت تعليقاته حول إسرائيل وأوكرانيا جدلا واسعا.



وكانت BMG الشركة الألمانية قد وقعت اتفاقية مع روجر ووترز عام 2016، وكان من المقرر أن تصدر نسخة مسجلة حديثا من ألبوم "بينك فلويد" التاريخ لعام 1973 "جانب مظلم من القمر" Dark Side of the Moon العام الماضي، لكن الرئيس التنفيذي الجديد توماس كويسفيلد ألغى الصفقة بعد توليه المسؤولية في 1 تموز 2023. وقد صدر الألبوم في النهاية من خلال شركة Cooking Vinyl البريطانية.

ويتعرض ووترز لانتقادات منذ فترة طويلة بسبب النبرة "المعادية للسامية" في تصريحات العامة، على حد تعبير المجلة، ومحتوى حفلاته الموسيقية. وينتقد روجر ووترز في حفلاته الموسيقية سلطات العديد من الدول بسبب سياساتها العدائية، لا سيما إسـ رائيل بسبب هجماتها على الفلسـ طينيين.

وقد صرح ووترز، في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فبراير 2023، بأنه لا يعتبر العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا غير مبررة، وأدان المحرضين، ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

