نجل عمرو دياب ينشر صورة قديمة تجمع والده ووالدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر عبدالله دياب صورة تجمع والده الهضبة عمرو دياب ووالدته زينة عاشور، عبر خاصية"القصص القصيرة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

"الهضبة" عمرو دياب، أنجب 4 أبناء، الأولى هي نور من الفنانة شيرين رضا قبل انفصالهما، ثم تزوج من زينة عاشور، لينجبا "كنزي وجنا وعبدالله".

ومن ناحية أخرى يستعد النجم الكبير عمرو دياب لاحياء أولى حفلاته بالقاهرة خلال العام الجديد وبعد صدور ألبومه "مكانك" وذلك يوم ١٦ فبراير القادم في مركز المنارة للمؤتمرات.

يذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا مؤخرا مجموعة من الحفلات الناجحة في الإمارات، كما تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره في ختام حفل جوائز جوي أوردز بالرياض .



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