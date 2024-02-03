رمضان 2024.. رنا رئيس أمام حمدي الميرغني في مسلسل "للأذكياء فقط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة رنا رئيس تفاصيل مشاركتها في مسلسل "للأذكياء فقط"، الذي يعُرض في موسم رمضان المقبل 2024.

وقالت رنا رئيس خلال تصريحات تليفزيونية، إنها ستشارك في سباق رمضان المقبل من خلال مسلسل" للأذكياء فقط"، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، ويشارك في بطولته كل من الفنان كريم عفيفي وحمدي الميرغني، ومن إخراج محمد حماقي.

وتنتظر رنا رئيس عرض أولى مسلسل "إنترفيو" قريبًا، وهو أولى بطولاتها المطلقة، ويشارك في بطولته كل من الفنان خالد شباط، مونيكا ألفونس، حازم إيهاب، نور بدر، سارة نور، ميدو عادل، منة سماحة، خالد جواد، وغيرهم، والعمل من تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين، وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي.

اقرأ أيضا:

وفاة والدة الفنانة تارا عماد