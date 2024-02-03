شكرا لقرائتكم خبر عن جيم كاري يعود لـ"Sonic the Hedgehog 3" بعد السقوط المدوى في الجزء الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير اجنبية، عن عودة النجم العالمي جيم كاري، للجزء الثالث من فيلم Sonic the Hedgehog بنفس شخصيته كعالم مجنون، على أن يبدأ التصوير خلال الأسابيع القليلة القادمة ويطرح العام المقبل بدور العرض السينمائي.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن "كاري"، صاحب شخصية العالم المجنون في سلسلة أفلام Sonic the Hedgehog، سيعود في الجزء الثالث لاستكمال أحداث الجزء الأخير الذى حقق إيرادات تخطت 870.8 مليون دولار في دور العرض.

وكانت أحداث الجزء الثاني في السلسلة انتهت بسقوط دكتور روبوتنيك من روبوت عملاق إلى الأرض بالأسفل، وهو سقوط قد يكون مميتًا، ومع ذلك، في مشهد ما بعد ذلك، تم الكشف عن عدم العثور على جثة الدكتور روبوتنيك، مما مهد الطريق لخصم سونيك الرئيسي للقيام بعودة دراماتيكية.

وحصل الجزء الأول من فيلم Sonic the Hedgehog على تقييم 64% على موقع التقييمات Rotten Tomatoes، الفيلم من بطولة جيم كاري، بن شوارتز، جيمس مارسدن، نيل ماكدونو، آدم بالي، تيكا سومبتر، ليان لاب، ديبس هوارد، الفينا لوك، ومن تأليف فان روبيتشاو، وإيفان سوسر، وإخراج جيف فاولر.

ودارالجزء الأول من فيلم Sonic the Hedgehog حول مساعدة شرطى فى بلدة جرين هيلز الريفية "سونيك" على الهروب من الحكومة التى تتطلع للقبض عليه.