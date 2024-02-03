شكرا لقرائتكم خبر عن استنادًا على ألبومها Back To Black.. أول ملامح فيلم إيمى واينهاوس الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على فيلم Back To Black، عن الملامح الأولى للعمل المستوحى عن قصة حياة المطربة البريطانية إيمي واينهاوس، التي اشتهرت في مطلع الألفية الثالثة وأصدرت ألبومها الأول في 2003 بعنوان Frank.

وطرح القائمون على الفيلم الجديد أول ملامح العمل الذي حمل اسم ألبومها الشهير Back To Black، والذى طرحته في 2006 وحقق شعبية ونجاحا كبيرا، ومن المقرر ان تقوم بدورها النجمة العالمية ماريسا أبيلا ويشاركها كل من جاك أوكونيل وإدي مارسان وليزلي مانفيل، ومن اخراج سام تايلور جونسون وتأليف مات جرينهالج، على ان يطرح في 17 مايو المقبل.

وسبق وحصلت عائلة النجمة الراحلة، على ملايين الدولارات بعد أن حصد مزاد لبيع تذكاراتها بقيمة 4 ملايين دولار، وحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ستذهب نسبة 30% أى ما يصل إلى 1.2 مليون دولار كتبرع إلى مؤسسة آمي واينهاوس، وهي مؤسسة خيرية أنشأها والدا النجمة ميتش وجانيس بعد وفاتها في عام 2011 عن عمر يناهز 27 عامًا، بسبب التسمم الكحولي.