شكرا لقرائتكم خبر عن مايلى سايروس تستعد لأداء أغنيتها Flowers فى حفل جوائز الجرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشرته صحيفة فارايتي، أن النجمة العالمية مايلي سايروس، تستعد لأداء أغنيتها الشهيرة Flowers في حفل توزيع جوائز الجرامي، المقرر له صباح يوم الإثنين المقبل، الذي سيتم بثه مباشرة على شبكة CBS وParamount+.

ووفقاً للتقرير فإن سايروس، تستعد لأداء رقصة جديدة في حفل توزيع الجوائز الأشهر في عالم الموسيقى، بعد تدريبها لعدة أيام في لوس أنجلوس على الأداء المنتظر للأغنية المرشحة أن تكون جائز العام في الحفل، والذي سجل اعلى نسب تصويت على الفوز هذا العام.

وسبق أن كشفت سايروس، منذ عدة أشهر، عن عدم رغبتها فى القيام بجولة غنائية عالمية مرة أخرى، واستبعدت خروجها في جولة رئيسية لدعم الألبوم الأخير Endless Summer Vacation.

وخرجت سايروس، فى جولتها العالمية الأخيرة فى 2014 للترويج لألبومها Bangerz، وفى حديثها إلى مجلة فوج البريطانية، قالت مايلي سايروس: "بعد آخر جولة رئيسية قمت بها، توقفت أمام أكثر من مجرد سؤال، وقلت: أنا لا أستطيع".

وتابعت: "ليس فقط لا أستطيع لعدم قدرتى على هذا، بل هى رغبتى في ذلك.. هل أريد أن أعيش حياتى من أجل سعادة أو إشباع أى شخص آخر غير شخصيتى؟".

وأوضحت مايلى أنها تفضل الغناء للعائلة والأصدقاء فى بيئة أكثر حميمية، وذلك حسب ما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.