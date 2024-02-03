صور.. أنغام تحضر مباراة كأس موسم الرياض وتلفت الأنظار بقبلات أولادها

حرصت الفنانة المصرية أنغام على حضور مباراة فريق نجوم الهلال والنصر ضد فريق انتر ميامي التي أقيمت مؤخراً في موسم الرياض.

ونشرت أنغام فيديو لها من المقصورة الرئيسية بصحبة ابنها الأكبر، وبعدها صورة لها مع المستشار تركي آل شيخ وابنيها وفريق عمل أنغام. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو معلقين على أن ابنها أصبح شاباً، وذلك نظراً لأنه نادراً ما تشارك أنغام صور أو فيديوهات مع ابنيها، وهو ما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعدها شاركت أنغام صورة جماعية لها مع ابنيها والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مع فريق عملها أيضاً عقب انتهاء المباراة. وكانت الفنانة أنغام قد كشفت عن ميولها الرياضية، حيث أوضحت أنها تشجع في كأس موسم الرياض نادي الهلال السعودي، حيث قالت في أحد تصريحاتها إنها هلالية بالطبع.

يُذكر أن الفنانة المصرية أنغام كانت قد حصلت على الإقامة الذهبية في المملكة، عقب انتهاء حفلها “حوار غنائي” مع الفنان المصري تامر عاشور، الذي حصل أيضاً على الإقامة الذهبية معها. وعلقت أنغام على منحها الإقامة الذهبية من خلال نشرها صور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” من حفلها الأخير بالسعودية، قائلة إن هذا هو المكان الذي تنتمي إليه، وتفتخر بذلك. وشهد الحفل غناء متبادلاً بين أنغام وعاشور حيث كان يبدأ كل شخص منهما مقطع من أغنية له ويكملها الآخر بمقطع مشابه من أغنية أخرى، في تناغم وانسجام بين الطرفين، وهو ما أثار إعجاب الجمهور بالحفل.

وأثار ظهور ابن أنغام الأكبر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثيرون عن دهشتهم من كبر سنه، بينما أشاد آخرون بجماله ووسامته. وتُعدّ هذه الحادثة مثالاً على تفاعل الفنانين مع الأحداث الرياضية، وتأثيرهم على جمهورهم، خاصةً مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي. وتُؤكّد هذه الحادثة على اهتمام المملكة العربية السعودية بالثقافة والفن، وجذب الفنانين من مختلف أنحاء العالم.