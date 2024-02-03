نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”. وظهرت لجين عمران في صورتها من لقاء متلفز عبر بودكاست “إلهاميات” ، مرتدية عباءة سوداء فضفاضة حديثة الطراز، منقوش عليها خطوط ذهبية اللون، وتفاعل الجمهور مع الصورة، وأبدوا إعجابهم بإطلالتها، من خلال التعليقات الإيجابية.
وأوضحت في اللقاء بعض المواقف التي تعرضت لها في بداية دخولها الإعلام. وذكرت “لجين” أنها في بداية مسيرتها الإعلامية فكرت جديًا في ترك هذا المجال بسبب مهاجمة الناس المستمرة لها بجانب عدم وقوف أحد بجانبها خلال تلك الفترة.
وقالت “عمران” عن ذكريات تلك الفترة أنه من كثرة الانتقادات الموجهة لها اصبح بعض الأشخاص “يحللون دمها” في خطب يوم الجمعة، حتى أنهم كانوا يصفونها بالفسوق حسب قولها. وأوضحت بأن كل هذه الأمور كانت أكبر بكثير من أن تتحملها، حتى وصل بها الحال أن تخاف من العودة لبلدها خوفًا من أن يقوم شخص ما باغتيالها.
كانت هذه تفاصيل خبر لجين عمران تكشف عن مواقف صعبة واجهتها في بداية مسيرتها الإعلامية: حللوا دمي في خطبة الجمعة -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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