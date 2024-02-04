ما علاقة جوني ديب بتاجر مخدرات عالمي؟ إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تحضيراً لدوره في فيلم "Blow" الذي عرض لأول مرة عام 2001، قام النجم العالمي جوني ديب بأغرب ما يفعله الممثلون لإتقان الشخصية خاصة عندما تكون هذه الشخصية من أرض الواقع، وهو يقدم سيرة عن حياتها أو عن احداث حصلت معها في الحقيقة، و في هذا السياق قام ديب بإجراء مقابلة مع جورج يونغ الحقيقي و هو تاجر مخدرات عالمي في السجن، لكي يتعرف على شخصيته عن كثب و يتقن أداءه لهذا الدور.



و في وقت سابق، تداولت العديد من الصفحات حديثا نُسب الى الممثلة المصرية ياسمين صبري تكشف فيه ما دار بينها وبين النجم العالمي جوني ديب عند لقائهما مؤخرا في مهرجان البحر الأحمر للأفلام 2023 .

وقالت ياسمين: "تحدثنا بشكل سريع عن مشكلته مع زوجته السابقة أمبر هيرد".

