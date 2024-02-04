نور عريضة بأقوى رد على متنمرين سخروا من نحافتها

ميرنا وليد - بيروت - ردت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريضة على بعض المتنمرين الذين سخروا من نحافتها ورشاقتها بأحدث صورة نشرتها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في التعليقات من أفراد مسيئين: "احسها هي وبنتها ما ياكلو مو حكاية رشاقة بس الجوع واضح" وكتب اخر : يزم الله يقرفك" وجاء في تعليق ثالث: " ههههه ضعيفة متل البامبو".

واستعرضت نور هذه التعليقات وردت بأقوى طريقة عليهم وكتبت : "ايه واخرتها شوو؟؟ ما حدا سلم من الحكي المقرف.. لا النحيفة ولا المليانة ولا القصيرة ولا الطويلة.. وبعدين؟؟؟"