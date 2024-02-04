الزميلة حنان مسالخي تُفجع بوفاة شقيقها هاني مسالخي

ميرنا وليد - بيروت - فجعت حنان مسالخي الزميلة في موقع الخليج 365 والمذيعة في إذاعة لبنان بوفاة شقيقها أمس هاني مسالخي الذي كان يعاني من مرض الفصام.



وكانت قد انتشرت بعض الاخبار في الساعات القليلة الماضية عن وفاته بسبب جرعة زائدة من المخدرات ما هو خبر غير صحيح وكانت الزميلة حنان قد أطلقت صرختها مناشدة الحكومة اللبنانية بان تساعدها في نقل شقيقها الى مركز مختص بعدما تدهورت حالته الصحية وأصبح غير مدرك لتصرفاته.

وأفاد تقرير الطبيب الشرعي توفي لاسباب طبيعية ناجمة عن توقف قلبه بعد اخذ عينة من دمه وان الحقنة الموجودة في يده كان قد اخذها من المستشفى بعد هروبه منها والزميلة حنان تستنكر ما تم نسبه من اخبار عن سبب وفاة شقيقه خصوصاً انها تحدثت مراراً وتكراراً عن حالته ومرضه النفسي.