أحمد سعد يكشف حقيقة زواجه من فنانة شهيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول دخول المطرب أحمد سعد في علاقة عاطفية جديدة مع فنانة شهيرة، بعد انفصاله عن زوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني.

وفي رده الأول على تلك الأخبار كشف سعد في تصريحات صحافية عن حقيقة تلك الأخبار قائلاً: “الجميع يتداولون أخبارًا عن زواجي، أنا ليس لدي أي علم بها، ولا أعلم من أين أتوا بتلك الأخبار، ولكن أتمنى أن أكون عريسًا جديدًا في عام 2024”.

وعن حقيقة اعتذاره لطليقته علياء البسبوني في أغنية “باعتذرلك” قال: “بالفعل هناك شخصية وجهتُ لها اعتذارًا خلال الأغنية، ولكن هذه الشخصية هي ابنتي الصغرى، فأنا أعتذر لها من خلالكم أيضًا؛ بسبب عدم تواجدي رفقتها في الوقت الراهن”.

وكان أحمد سعد قد تألق في حفل جماهيري ضخم حضره أكثر من 40 ألف شخص من جمهور مختلف الدول العربية، والذي أقيم في القرية العالمية بدبي.

وكانت مفاجأة الحفل هو ظهور شقيقه الفنان عمرو سعد وصعوده على خشبة المسرح، وهي ثاني مرة يظهر معه في حفل غنائي وذلك بعد أن غنى معه في حفل موسم الرياض وقدموا أغنية “عملنا حملة” ولاقت ردود أفعال قوية.