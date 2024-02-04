حسن الرداد يتسبب في أزمة مرورية بشوارع شبرا.. والسبب “محارب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسبب الفنان حسن الرداد في حدوث تجمهر وأزمة مرورية بمنطقة شبرا، وذلك خلال تصوير مسلسله الجديد “محارب” المقرر عرضة في رمضان 2024، في أحد شوارع المنطقة.

وفوجئ الجمهور في منطقة شبرا بوجود الكاميرات وحسن الرداد بين فريق العمل ليتجمهر الناس حوله محاولين التقاط الصور معه ما تسبب في زحام شديد وغلق الشارع وتعطل التصوير فترة من الوقت.

وكان الرداد، قد كشف عن تفاصيل دوره في مسلسل “محارب” في لقاء تلفزيوني، حيث أكد أنه يجسّد دورًا مختلفًا عن الأدوار التي قدمها من قبل، حيث يجسّد شخصية شاب يدعى “عزيز محارب” من طبقة تحت المتوسطة ترك تعليمه واشتغل سائق ميكروباص من أجل مساعدة أسرته على المعيشة.

وأضاف قائلاً: “بيحصل موقف لعزيز محارب بيقلب الأحداث في إطار اجتماعي أكشن، وسعيد بالتعاون مع أحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي ونيرمين الفقي”.

وتدور أحداث المسلسل في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الرداد الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محامي، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامي ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من العمل.

مسلسل “محارب” بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.