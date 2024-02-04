“مكملين مع بعض”.. تامر حسني يعلن عن مفاجآت جديدة في ألبوم “هرمون السعادة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوّق النجم المصري تامر حسني الجمهور والمتابعين عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي لموعد طرح باقي أغنيات ألبومه الجديد “هرمون السعادة” حيث كتب منشوراً قال فيه: “مكملين مع بعض رحلة ألبوم هرمون السعادة، عايز أقول حاجة إني بجانب الكليبات المبهجة السريعة بحاول بقدر الإمكان أنزل الأغاني الدرامية ليها كليبات”.

وتابع: “إن كانت تحتمل تصوير قصة كبيرة أو تصوير فني بيرمز وبيعبر عن حالة الأغنية خصوصًا لما بتبقى الأغاني ليها قصة خاصة أو بتعبر عن موقف يستحسن نشوفه متصور بحاول دايمًا أعمل مجهود زيادة شوية لأنكم تستاهلوا مني كده واكتر”.

واختتم حديثه قائلا: “يومين إن شاء الله وهقولكم ميعاد إصدار أغانيا الجديدة خلال الأسبوع الحالي ويا صباح الـpositive energy”.

وكان تامر حسني قد تصدر التريند مؤخرًا بأغنية “معلش” والتي شاركه الغناء فيها مغني الراب زاب ثروت وحققت الأغنية بعد سبعة أيام من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب سبعة ملايين مشاهدة.

يذكر أن الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع مُعاذ.