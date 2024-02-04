“حلم واتحقق”.. أسيل عمران تخوض تجربة التمثيل للمرة في الأولى في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها في برنامج “سبوت لايت”، كشفت الفنانة السعودية أسيل عمران عن مشاركتها للمرة الأولى في فيلم مصري جديد، مشيرة إلى أنها حققت حلمها بالعمل مع مخرجه.

وقالت أسيل: “عندي تصوير فيلم تجربة جديدة بالنسبة ليا، مبسوطة ومتحمسة هتبقى كلها بالمصري واللهجة المصرية، مش عارفة هعمل إيه ويارب تعدي على خير”.

ورفضت أسيل الكشف عن اسم الفيلم أو حتى مخرجه قائله: “للأسف مش هقدر أقول أي حاجة، اللي أقدر أقوله إن حلم واتحقق”، وتابعت: “المخرج كنت أحلم إني اشتغل معاه في يوم من الأيام واتحقق الحلم”.

يذكر أن أسيل عمران شاركت الفنان تامر حسني في كليب “حوا”، من آخر ألبوماته “هرمون السعادة”، ومن كلماته وألحانه وإخراجه، وتوزيع علي فتح الله.

وكانت أسيل قد ظهرت في كليب أغنية “ناسيني ليه” لتامر حسني، التي طرحها عام 2019، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي، توزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج سعيد الماروق.

يشار إلى أن آخر أعمال أسيل عمران كان فيلم “طريق الوادي” مع نايف خلف ومحمد الشهري ومحمد هلال ومنصور آش ونغم المالكي، من تأليف وإخراج خالد فهد.