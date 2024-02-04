منتج فيلم منى زكي “رحلة 404” يوضح أسباب تغيير اسمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المنتج محمد حفظي منتج فيلم “رحلة 404” بطولة الفنانة منى زكي والذي حقق نجاحاً كبيراً منذ بدء عرضه، عن السبب الذي دفع صناع العمل لتغيير اسم الفيلم من “القاهرة مكة” إلى “رحلة 404”.

وقال حفظي: “سعيد جدًا بالحالة اللي فيها فيلم رحلة 404.. وكنت حاسس إنه فيلم كويس، ولو بصينا على آخر عشر سنين هنلاقي الأفلام الاجتماعية اللي بطولاتها نسائية كانت بتواجه تحديات في شباك التذاكر”.

وأضاف حفظي أن الفيلم عامل الأرقام دي وردود أفعال قوية دي ظاهرة صحية بالنسبة للسوق، ومعنديش مشكلة إن الفيلم متصنف فوق الـ18 سنة.

وعن تغيير اسم العمل من “القاهرة مكة” إلى “رحلة 404″، أوضح حفظي: “مش الرقابة اللي غيرت اسم الفيلم دي شائعة.. الرقابة كان نقاشها على بعض المشاهد فقط، وتغيير اسم الفيلم هو إننا مش عايزين العمل يتمنع في أي دولة عربية.. وقولنا ممكن يعمل مشاكل في بعض الدول العربية، ولكن أنا بنفي إن الرقابة هي اللي غيرت الاسم”.

فيلم “رحلة 404” حقق نجاحًا كبيرًا بدور العرض في السينمات، ووصلت إيراداته في أقل من أسبوعي عرض أكثر من سبعة ملايين جنيه، وهو من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، محمد علاء جاميكا، جيهان الشماشرجي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.