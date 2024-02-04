منى زكي تقترب من كسر هذا الرقم خلال مدة قصيرة من عرض "رحلة 404"

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم "رحلة 404" يوم أمس مليونًا و390 ألف جنيه، وبالتالي وصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال الفترة الماضية فى السينمات المختلفة إلى 9 ملايين و740 ألف جنيه

فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف بينهم محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

وكانت قد صرحت منى زكي أن زوجها الممثل المصري أحمد حلمي أعجب بفيلمها "رحلة 404".

وفي تفاصيل ما قالته :"أحمد مبسوط من الفيلم ومعجب به جدًا، وبيبارك لنا كلنا، راجل محترم، أحمد طول الوقت داعم ومساند لي، ويميل لمناصرة ودعم المرأة دائمًا.الحمد لله الناس مبسوطة من الفيلم حتى الآن، وبالنسبة للمخرج هاني خليفة فهو مخرج كبير أوي وبيركز في تفاصيل ولديه قدرة كبيرة على توجيه الممثل، ونتيجة النهائية هي رؤيته التي لها بصمة في النهاية وأنا بحبه وأتمنى ميقعدش في البيت كتير لأنه فنان كبير والوسط يفتقد الناس اللي عندهم الحس الفني ده".

كلام منى زكي جاء في مداخلة مع الإعلامية إنجي على في برنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر نجوم إف إم.