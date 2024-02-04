فن ومشاهير

يسرا وأحمد حاتم وأمير المصري.. نجوم الفن في جنازة والدة تارا عماد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت عدد كبير من نجوم الفن المشاركة في جنازة والدة الفنانة تارا عماد، والتي أقيمت ظهر اليوم في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

حضر الجنازة الفنانة الكبيرة يسرا والفنان أحمد حاتم والفنان أحمد داوود والفنانة بسنت شوقي والفنانة سلمى أبو ضيف، والفنانة ريهام عبد الغفور في أول ظهور لها بعد وفاة والدها .

 

8f606e5933.jpg
e563afbefb.jpg

 

 

رحلت والدة تارا عماد بعد وعكة صحية مفاجئة، مساء أمس السبت، حيث نشرت تارا صور برفقتها، قائلة:"إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزنون.. بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.

 

41e82483d2.jpg

 

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا