موعد ومكان عزاء والدة تارا عماد

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة تارا عماد عن موعد إقامة عزاء والدتها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث من المقرر ان تستقبل تارا العزاء يوم الثلاثاء المقبل عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكانت شيعت تارا عماد جنازة والدتها من مسجد الشرطة فى الشيخ زايد، وحرص على الحضور الفنانون يسرا وأحمد داود، وريهام عبد الغفور، أحمد حاتم، وسلمى أبو ضيف؟

وكانت أعلنت الفنانة تارا عماد وفاة والدتها عبر خاصية الاستورى بموقع إنستجرام قائلة: "إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزونون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحبيبة، اللهم اغفر لها وأرحمها وثبتها عند السؤال ونقها من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

العودة

وكانت آخر أعمال تارا عماد مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفوت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

قصة المسلسل

يناقش المسلسل قضية مهمة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

وكانت شاركت تارا عماد مؤخرًا فى فيلم “بيت الروبي” بطولة النجم كريم عبد العزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، سمر جابروالطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح،محمود السيسى، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمى.

قصة الفيلم

ويقدم فيلم بيت الروبى فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الانفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبعتدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.