فيلم أنف وثلاث عيون.. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر أمس

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيلم أنف وثلاث عيون، بطولة النجم ظافر العابدين، صبا مبارك، إيرادات بلغت 151 ألف جنيه، أمس السبت، في شباك تذاكر دور العرض السينمائي .

وكان أبطال فيلم أنف وثلاث عيون، احتفلوا أمس الأربعاء، بالعرض الخاص للعمل المقام بإحدى سينمات الشيخ زايد، منهم، أمينة خليل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، نورا شعيشع، كريمة منصور، هشام عاشور، كريمة منصور، المنتج محمد العدل، المخرجة ماريان خوري، ومريم الجندي.

كما حضر كل من ظافر العابدين وصبا مبارك والمخرج أمير رمسيس، والفيلم معالجة درامية معاصرة للسيناريست وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم نقلها سلفاً لشاشة السينما عام 1972.

فيلم أنف وثلاث عيون

أحداث فيلم أنف وثلاث عيون

تدور أحداث فيلم أنف وثلاث عيون، حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، وهو رجل أربعيني لا يستطيع الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً!.

أبطال فيلم أنف وثلاث عيون

يشار إلى أن فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، مع ظهور خاص للنجمة أمينة خليل كضيفة شرف الفيلم.