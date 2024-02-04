"بعد خروجه من المستشفى".. أحدث ظهور لـ أحمد العوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

ظهر الفنان أحمد العوضي أثناء تصوير مسلسله الجديد "حق عرب"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

ونشر العوضي مقطع الفيديو على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، و نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج .

ويشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

من ناحية أخرى، يعرض للفنان أحمد العوضي حاليا فيلم الاسكندراني، والذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف.

اقرأ أيضًا:

"الكل كان بيتعامل معاه بقسوة بسبب إدمانه".. ماذا قالت أنغام عن عمها عماد عبدالحليم؟