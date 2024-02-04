أحمد سعد يتبرع بـ 50 ألف دولار لدعم اقتصاد مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قرر الفنان أحمد سعد التبرع بمبلغ مالي قدره 50 ألف دولار من أجره من حفلاته الغنائية خارج مصر لدعم اقتصاد مصر بسبب الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد.

ونشر سعد مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قال فيه: "طبعا إحساسي إن مصر بتمر بمشكلة اقتصادية أصبح دلوقتي شيء يؤرقني ويتعبني جدا، ودايما بفكر في إيدي إيه أعمله حسيت إني لازم أعمل حاجة".

وأضاف سعد: "قررت من أجري برا مصر اللي بقبضه بالدولار، إني أتبرع بـ 50 ألف دولار لاقتصاد بلدي، ودا طبعا شيء لا يذكر عن حجم الاقتصاد عندنا".

وتابع: "المبادرة طالعة مني وماحدش وجهني لحاجة، ولا حد قالي أعمل أي حاجة، حتى مش عارف أوديهم لمين أو أعمل إيه، ولكن هو شيء علشان بس أحس بإحساس كويس تجاه بلدي".

وأكمل: "أي حد هيعمل زيي هيحس بإحساس حلو، وبلده كمان هتحس بيه حتى لو هو حاجة صغيرة".

وعلق أحمد سعد: "أقل حاجة أقدر أعملها لحبيبتي مصر".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد أغنية "بعتذرلك" تعاون مع الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدي.

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