تامر حسني يتفاعل مع نجاح طفلة the voice kids.. وهكذا دعمها

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ميرنا وليد - بيروت - تفاعل الفنان المصري تامر حسني مع خبر دخول طفلة the voice kids وفاء التي إختارها خلال البرنامج، عالم الفن بعد أن أصبحت شابة.
وشارك تامر حسني الجمهور صورة الشابة وفاء بين الماضي والحاضر عبر خاصية القصص القصيرة، وعلق: "تخيلوا القمر الصغنتوتة دي هي القمر الكبيرة دي كانت احدى أبطال فريقي في برنامج فويس كيدز والنهارده بتبدأ مشوارها مع منتج عظيم له فضل عليا وعلى أجيال كتير، حبيبي واخويا الكبير الأستاذ نصر محروس. بالتوفيق يا وفاء يا حبيبتي بالتوفيق فري ميوزك".
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