طرح تذاكر حفل عمرو دياب في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الشركة الراعية لحفل الهضبة عمرو دياب تذاكر الحفل، المقرر إقامته في جدة يوم ٩ فبراير الجاري.

وكشف بوستر الحفل، عن موعد طرح التذاكر، اليوم 4 فبراير، جدة- درة العروس.

ويستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء أولى حفلاته بالقاهرة خلال العام الجديد وبعد صدور ألبومه "مكانك" وذلك يوم ١٦ فبراير القادم في مركز المنارة للمؤتمرات.

وكانت الجهة المنظمة للحفل أعلنت عن موعده وطريقة طرح التذاكر.

ومن ناحية أخرى، يستعد النجم عمرو دياب لجولة غنائية عربية جديدة خلال الفترة المُقبلة إذ سيحيي حفلا يوم ٢ مارس بمسرح الاتحاد ارينا في أبو ظبي، كما يحيي يوم ٢٦ أبريل المُقبل حفلا كبيرا بمملكة البحرين.

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