محمد حماقي ينشر صورة ابنته مع ميسي.. ويعلّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواجد الفنان المصري محمد حماقي مع ابنته في المملكة العربيّة السعودية، وذلك لمتابعة فعاليات كأس موسم الرياض لكرة القدم.

ونشر محمد حماقي صورةً من الكواليس ظهرت فيها ابنته برفقة نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي.

وعلّق حماقي على الصورة الّتي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بعبارة “تومي وليو في كاس موسم الرياض”.

وعلى الصعيد الفني، كان محمد حماقي قد طرح في موسم الصيف الماضي 6 أغنيات من ألبومه الجديد وهي: “ايه السعادة دي، دلّعنا كتير، ده قلبي ده، مش كفاية فراق، حبيت المقابلة، ولمون ونعناع”.

وحققت أغنيات ألبوم محمد حماقي نسبة مشاهدة مرتفعة على قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، كما احتلت مراتب متقدّمة بين الأغنيات الأعلى استماعاً على المواقع الموسيقية في الأشهر الماضية.