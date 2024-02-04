فن ومشاهير

محمد حماقي ينشر صورة ابنته مع ميسي.. ويعلّق

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواجد الفنان المصري محمد حماقي مع ابنته في المملكة العربيّة ، وذلك لمتابعة فعاليات كأس موسم الرياض لكرة القدم. 

ونشر محمد حماقي صورةً من الكواليس ظهرت فيها ابنته برفقة نجم كرة القدم العالمي ليونيل

وعلّق حماقي على الصورة الّتي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بعبارة “تومي وليو في كاس موسم الرياض”.

وعلى الصعيد الفني، كان محمد حماقي قد طرح في موسم الصيف الماضي 6 أغنيات من ألبومه الجديد وهي: “ايه السعادة دي، دلّعنا كتير، ده قلبي ده، مش كفاية فراق، حبيت المقابلة، ولمون ونعناع”.

وحققت أغنيات ألبوم محمد حماقي نسبة مشاهدة مرتفعة على قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، كما احتلت مراتب متقدّمة بين الأغنيات الأعلى استماعاً على المواقع الموسيقية في الأشهر الماضية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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