شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتمكن فيلم Deadpool 3 من إخراج عالم مارفل من حالة الركود؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقع على عاتق فيلم Deadpool 3 المنتظر الكثير من الضغط، خاصة مع توقع الكثيرين من حول العالم أنه طوق النجاة لإنقاذ عالم مارفل السينمائى من حالة الركود التي يعيشها في شباك التذاكر العالمى، وبالرغم من انه يفصلنا حوالى 5 شهور على طرح العمل، حيث سيصل يوم 26 يوليوالمقبل، ألا أن التكهنات بدأت في الظهور.

ووفقًا لمخرج فيلم Argylle، ماثيو فون أكد نجاح Deadpool 3 تمامًا على الجبهة الأخيرة، خاصة أنه تمكن من رؤية بعض اللقطات من العمل الجديد، ويرى أن أن النجمان ريان رينولدز وهيو جاكمان مع المخرج شون ليفى سيقومون بتصحيح سفينة مارفل وإرضاء الجميع.



Deadpool 3

وأكد فون قائلا: "أن عالم مارفل السينمائى على وشك أن يتعرض لهزة منقذة من خلال فليم Deadpool 3، الذى سيعيد الحياة لهذه الشركة، أعتقد أن رايان رينولدز وهيو جاكمان على وشك إنقاذ عالم مارفل بأكمله."

وكان قد وأكد التقرير الذى نشر حول فيلم Deadpool 3 أن فريق العمل مثير للإعجاب، وعلى رأسهم بطل السلسلة ريان، بالإضافة لبطل سلسلة ولفيرين، الممثل العالمى هيو جاكمان، وهذا يكفي بالفعل لجعل Deadpool 3 واحدًا من أكثر الأفلام المنتظرة لعام 2024.

أيضاً تطرق التقرير لإمكانية مشاركة الممثل العالمى توم هيدلستون في فيلم Deadpool 3، حيث سافر البطل إلى لندن، لتصوير العمل.