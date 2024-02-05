This Moment يفوز بجائزة أفضل ألبوم موسيقى عالمى فى حفل Grammy Awards

القاهرة - سامية سيد - حصل ألبوم This Moment لـ شاكتي، على جائزة أفضل ألبوم موسيقي عالمي في حفل توزيع جوائز الجرامي الـ 66 المقام حاليا على مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.