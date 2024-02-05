شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تحصد جائزة ألبوم العام عن Midnights.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصدت الأيقونة الموسيقية الشهيرة تايلور سويفت جائزة ألبوم العام في حفل توزيع الجرامي الـ66، بألبومها Midnights، فهي الجائزة الثانية التي تحصدها صاحبة الـ6 ترشيحات للجرامي في 2024، بعد أن نالت جائزة أفضل ألبوم في العام بنفس الألبوم.

وظهرت "سويفت" التي حصلت على 6 ترشيحات فى حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2024، لتثبت تألقها في الغناء والظهور، وارتدت سويفت فستان كورسيه أبيض لامعا مرصعا بالجواهر من الرأس إلى القدمين وقفازات سوداء.

وتم تكريم سويفت بستة ترشيحات، بما في ذلك ترشيحها لجائزة الرقم القياسي المرغوب فيه لهذا العام لأغنية "Anti-Hero"، والتي تجاوزت مؤخرًا مليار استماع على Spotify، وتلقت سويفت ترشيحات لألبوم العام وأفضل ألبوم بوب صوتي عن "Midnights"، وترشيحها للحصول على أفضل أداء بوب منفرد وتأمل أن تصعد إلى المسرح مع Ice Spice المتعاون مع "Karma" مع ترشيح لأفضل أداء بوب ثنائي.