أحمد سعد يساند الاقتصاد المصري، فكم بلغ الرقم الذي تبّرع به؟

قرر الفنان احمد سعد ان يتبّرع بجزء من أجره الذي يتقاضاه بالخارج في حفلاته الغنائية لمساندة الاقتصاد المصري.
ولفت أحمد سعد ان الظروف الاقتصادية التي تمّر بها مصر خلال الفترة الأخيرة تحتاج لدعم ووقوف أبنائها اولاً، لذلك بادر بأن يتبّرع ب٥٠ ألف دولار كدعم للاقتصاد المصري.
وأضاف “سعد” ان هذا القرار كان من تلقاء نفسه. مؤكدًا ان اي فنان سيقوم بنفس الخطوة سيشعر باحساس جميل.
يذكر ان أحمد سعد قدّم موخراً حفلاً جماهيريًا ضخمًا بالقرية العالمية بدبي وسط حضور ضخم تخطى ال٤٠ الف متفرج ، وهو الحفل الذي ظهر خلاله شقيقة الفنان عمرو سعد مع على المسرح.
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