لانا ديل راي على علاقة بهذا النجم؟

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن ان النجمة العالمية لانا ديل راي على علاقة عاطفية بالمغني الكوري كويفو، الا انها لم ترد بعد على هذا الخبر الذي بدأ العديد من الجمهور بتداوله على مواقع التواصل الإجتماعي.
على صعيد آخر اتهمت صانعة محتوى لانا ديل راي مؤخرا بممارسة السحر والشعوذة وعبادة الشيطان، في فيديو نشرته، فقامت المغنية بمهاجمتها.
ودافعت لانا ديل ري عن نفسها في تعليق كتبت فيه: "أنا أعرف الإنجيل أكثر منك من أوله لآخره يا *****، ولعلمك أنك تشبهين الأشباح، وليس بطريقة جيدة".
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