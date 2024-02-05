شاهد معاذ القحطاني يهدي صديقته سيارة BMW

ظهر معاذ القحطاني، نجل هند القحطاني المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، في مقطع فيديو يشرح فيه هدية لصديقته كايلي.

أعلن معاذ أنه اشترى لكايلي سيارة BMW بقيمة تزيد عن نصف مليون ريال، وسيقدمها لها بعد عدة أيام عندما تكون جاهزة.

أشار إلى أنه لا يرغب في الحديث أمامها كلياً حتى يكون جزءًا من المفاجأة.

وأوضح أنها تعلم أنه سيقوم بشراء السيارة لكن بعد عدة أسابيع، وليس بعد عدة أيام، وسيفاجئها في الوقت المناسب.

انتقد البعض هذا الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رأى بعضهم أنه يستغل كايلي كمحتوى لسناب شات لمجرد الحصول على الشهرة.

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