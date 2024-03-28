موسكو : الحلفاء يستعدون لمواجهة محتملة مع روسيا

الشارقة - اميمة ياسر - قالت وزارة الخارجية الروسية، صباح اليوم الخميس، إن نشاط حلف شمال الأطلسي "الناتو" في شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود يهدف إلى استعداد الحلفاء لمواجهة محتملة مع روسيا.

وأضافت الوزارة "أن مثل هذا النشاط من قبل أعضاء حلف شمال الأطلسي محض إثارة، يزيد من التوتر العسكري على طول حدودنا، ويخلق تهديدات إضافية لأمن روسيا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقالت الوزارة "يهدف كل هذا إلى استعداد حلفاء الحلف لمواجهة محتملة مع بلادنا. سنراقب ما يحدث في رومانيا، ونقيم المخاطر الناشئة ونأخذها في الاعتبار أثناء التخطيط العسكري".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الرومانية جاهزيتها لاستثمار 7ر2 مليار دولار في تحديث قاعدة ميهايل كوجالنيتشانو الجوية في منطقة كونستانتا، حيث من المقرر بناء معسكر في القاعدة يستوعب عائلات 10 آلاف من العسكريين مع عائلاتهم، وهناك خطط لإنشاء بنية تحتية حضرية.

وقد بدأ العمل في الجزء الجنوبي من المعسكر المستقبلي، حيث يتم بناء طرق الوصول وشبكة كهربائية قوية الآن.

وذكرت قناة "تي في آر إنفو" الرومانية أن تحديث القاعدة الجوية سيمكن من تحويلها إلى أكبر قاعدة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا بحلول عام 2040. وتستخدم القوات الأمريكية القاعدة منذ عام 1999.