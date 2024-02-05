في ذكرى وفاة نادية لطفي.. سيمون: لن أنسى الأنقياء

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية سيمون منشور عبر حسابها الرسمي، أحيت فيه ذكرى وفاة الممثلة المصرية نادية لطفي.

وشاركت سيمون مع متابعيها، عبر حسابها الرسمي، صورة لنادية لطفي، وارفقتها بتعليق، قالت فيه: "الذكرى الرابعة لرحيل الغالية نادية لطفي، اللي اتشرفت بمعرفتها من شهادتها ليا في دوري في مسلسل فارس بلا جواد: كونتيس سيجريس، ولآخر يوم الله يرحمها لا أنسى الأصلاء، لن أنسى الأنقياء معي".

وعلى صعيد آخر، تشارك سيمون في السباق الرمضاني 2024، في مسلسل "صيد العقارب" الذي يضم مجوعة من الممثلين، من بينهم:

غادة عبدالرزاق، رياض الخولي، أحمد ماهر، سيمون، محمد علاء، محمد علي رزق، منال سلامة، ميار الغيطي، مجدي بدر، عماد صفوت، سامية عاطف، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، صفاء جلال، سيمون، والعمل من إخراج أحمد حسن، وتأليف: باهر دويدار.



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