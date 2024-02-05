أول تعليق لحساب دنيا بطمة على إنستغرام بعد سجنها

نشر الحساب الرسمي للفنانة دنيا بطمة صورة لها مع دعاء عبر حسابها على إنستغرام، في أول تعليق بعد إلقاء القبض عليها وسجنها قبل أيام قليلة.

وجاء في الدعاء: “اللهم أخرجها من حلق الضيق إلى أوسع الطريق”، مع طلب الفرج وقضاء الحاجة ونصرها.

ويأتي المنشور ضمن حملة تضامن مع الفنانة بعد سجنها إثر قضية حساب “حمزة مون بيبي”، التي أدينت على إثرها بالسجن لمدة سنة نافذة.

وشارك الحساب على مدار الساعات الماضية منشورات جمهور وداعمي الفنانة دنيا بطمة عبر خاصية “الستوري”، حيث تفاعل معها من خلال نشرها والتعليق عليها.

وطالب جمهور الفنانة على “إنستغرام” بعفو ملكي لها، خاصة وأنها وجه فني مغربي معروف عربيا، معبرين عن تعاطفهم وتضامنهم معها.

وألقت الشرطة المغربية القبض على الفنانة دنيا بطمة في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء في الحادي والثلاثين من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حيث وصلت إلى سجن الوداية في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها في السجن.

يأتي ذلك بعدما رفضت محكمة النقض في العاصمة المغربية الرباط، الشهر الماضي، طلب النقض الخاص بالفنانة دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة، بعد إثبات علاقتها بحساب “حمزة مون بيبي” الذي أنشئ عبر تطبيق “سناب شات” لفضح المشاهير وعلاقاتهم المشبوهة برجال أعمال.