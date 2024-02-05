شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تؤدى مناسك العمرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز، على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو وعدد من الصور وهى أمام الحرم المكى.

ويعد هذا ثانى ظهور لها على صفحات السويشيال ميديا فى الفترة الأخيرة بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضى حيث ظهرت حينما نشرت صورًا لمعاناة أطفال غزة وما يتعرضون له في هذه الأجواء داخل الخيم التى يتخذونها مسكنًا.

نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز صوراً لأطفال غزة، وهم يعانون من البرد والصقيع، تضامناً مع شعب فلسطين العزيز، وذلك عبر خاصية الاستورى في حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، ولم تعلق ياسمين واكتفت بنشر الصور تضامنًا مع الأطفال الذين يذقون الموت بدون أي ذنب.



ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز

وفى سياق آخر كان قد تعرض الفنان أحمد العوضى لأزمة صحية طارئة خلال الأيام الماضية نقل على أثرها إلى المستشفى، حيث زارت ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى فى المستشفى، بعد تعرضه خلال الفترة الماضية لأزمة صحية مفاجئة وحجزه بالمستشفى.

وكان العوضى قد أكد في تصريحات تليفزيونية، أن ياسمين وبرغم من الانفصال إلا أنها لم تتركه بمفرده في أزمته الصحية ولا لحظة، وأضاف إنها إنسانة رائعة وبنت أصول.