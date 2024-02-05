شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أعمال إنجي خطاب قبل اعتزالها الفن نهائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة إنجي خطاب قائمة الأكثر تداولًا في مؤشرات البحث على موقع جوجل، وذلك بعد إعلان اعتزالها الفن نهائيا للمرة الثانية حسبما كتبت على صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك وأكدت أنها أعتزلت نهائيًا، حيث تعد المرة الثانية التي تعلن فيها اعتزالها لندرة اشتراكها في الأعمال الفنية الفترة الماضية.

ونستعرض خلال السطور التالية ابرز الأعمال التي شاركت فيها إنجى خطاب الفترة الماضية.

شاركت إنجي خطاب قبل اعتزالها الفن فى عدد من الأعمال الفنية على مستوى السينما والدراما، وكان أول ظهور للفنانة إنجي خطاب للجمهور من خلال مسلسل الفرح الذي تم عرضه عام 1999، ثم قدمت مسلسل سوق الخضار وعرض عام 2006، وكان يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم فيفي عبده، سامي العدل، رجاء حسين، عفاف حمدي، محمد أحمد ماهر، آلاء نور، وغيرهم، والمسلسل كان من تأليف عبد المنعم شطا، وإخراج محمد النقلي.

ثم اتجهت إنجي خطاب إلى السينما وشاركت فيلم دكان شحاتة، عام 2009، وكان الفيلم يضم عدد كبير من الفنانين والفنانات، منهم: عمرو سعد، هيفاء وهبي، محمود حميدة، طارق عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، غادة عبد الرازق، وغيرهم، والفيلم كان من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج خالد يوسف.