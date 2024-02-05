أحمد حلمي يعود إلى جمهوره في الرياض بمسرحية جديدة.. “تييت” قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّج الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” لمسرحيته الجديدة التي سيقدّمها خلال الفترة المقبلة في “موسم الرياض”، بعد نجاح مسرحيته الأولى “ميمو”، والتي قدّمها في الموسم الماضي.

ونشر أحمد بوستر المسرحية التي تحمل عنوان “تييت”، وعلّق عليه بالقول: “مسرحية تييت… من “موسم الرياض” على مسرح بكر الشدي ابتداء من 6 فبراير… يا رب تعجبكوا”.

وكان أحمد حلمي قد حضر بطولة كأس “موسم الرياض” مع النجمين أنغام ومحمد حماقي والمنتج محمد الشاعر بصحبة المستشار تركي آل الشيخ لمتابعة واحدة من أقوى مباريات الموسم، والتي حقق خلالها فريق “النصر” السعودي فوزاً كبيراً على نظيره فريق “إنتر ميامي” الأميركي، بنتيجة ستة أهداف مقابل لا شيء.

وظهر أحمد حلمي أيضاً مطلع الشهر الجاري مع زوجته الفنانة منى زكي، بمناسبة الاحتفال بعرض أحدث أفلامها “رحلة 404″، بحضور مدحت العدل، والكاتب تامر حبيب، والمخرج مجدي أحمد علي، وعدد من صنّاع العمل.

وهذا الظهور هو الأول لأحمد حلمي منذ وفاة شقيقه الأكبر، في 8 كانون الأول (ديسمبر) الماضي.