"كنت عبداً للهيروين".. كيف هزم فاروق الفيشاوي الإدمان؟

ياسر رشاد - القاهرة - فى مثل هذا اليوم وُلد الفنان الكبير الراحل “فاروق الفيشاوى” ، لقُب “بالولد الشقى” لمغامراته الكثيرة بالوسط الفنى، فضلاً عن براعته فى تأدية شخصيات مختلفة حتى أصبح أشهرفنانين جيله.

فاروق الفيشاوى والفن:

اسمه الحقيقي “محمد فاروق فهيم الفيشاوي”، ولد عام 1952 بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، من أسرة ميسورة الحال، وتولى شقيقه الأكبر تربيته بعد وفاة والده توفى والده وهو في الحادية عشر من عمره .

التحق “فاروق الفيشاوى” بكلية الطب فى البداية، ثم كلية الآداب، ثم المعهد العالى للفنون المسرحية بسبب عشقه للفن، وبعد التخرج عمل بالمسرح وقدم مسرحيات منهم: “عينى فى عينك، البرنسيسة، الرجل الصعيدي، فرسان آخر زمن، شباب امرأة”

اكتشفه المخرج المسرحي عبد الرحيم الزرقاني أثناء تأديته لدور في إحدى المسرحيات التي عرضت على مسرح جامعة القاهرة، وقد معه مسلسلين بالإذاعة وهم “دموع صاحبة الجلالة، حصاد العمر”.

كانت الانطلاقة الفنية الحقيقية لـ “فاروق الفيشاوى” في مسلسل “أبنائى الأعزاء شكرا “ونجح فى لفت الأنظار إليه، ثم توالت أعماله الدرامية مثل:” ليلة القبض على فاطمة، أولاد آدم، قهوة المواردى، غوايش ، عصفور في القفص،أبناء العطش”.

قدم “فاروق الفيشاوى” أكثر من مائة عمل في السينما صنع بهم نجوميته منهم: المشبوه، القاتلة، الطوفان، الرصيف، لا تسألني من أنا، سري للغاية، مطاردة في الممنوع، غدًا سأنتقم، حنفي الأبهة،وغيرهم.

زواج سمية الألفى ورحلته مع الإدمان :

بدأت قصة حب الثنائي “فاروق الفيشاوي وسمية الألفي” قبل شهرتهما، أثناء عرض مسرحية “السندريلا”، حيث كانت طالبة في كلية الآداب حين أحبته، وهو طالبا بـ معهد فنون مسرحية.

رفضت والدة “سمية الألفي” حينها زواجهما بسبب صغر سنهما، لكنها أصرت على الزواج منه، تزوجا بالفعل في فبراير 1974 واستمرت الزيجة لمدة 16 عاما، أثمرت عن طفليهما أحمد وعمر.

في نهاية الثمانينيات ، وهو فى عز نجوميته وقع “فاروق الفيشاوى” فخ إدمان الهيروين، وظل فترة كبيرة من حياته مدمنًا، رفض فيها العديد من الأدوار السينمائية والتلفزيونية، وأنفق معظم دخله على الإدمان.

استطاع “فاروق الفيشاوى” أن يهزم الإدمان بشجاعة بمساعدة زوجته الفنانة “سمية الألفى”، وصرح للجمهور برحلته مع الهيروين وشفائه منه بأحدى اللقاءات الصحفية، ووصف نفسه قائلاً " كنت عبداً للهيروين"، ليجعل تجربته ملهمة للكثير من الشباب الذين أقلعوا عن الإدمان.