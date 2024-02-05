بالفيديو: أول تعليق لمحمد الترك على سجن زوجته السابقة دنيا بطمة

خرج المنتج البحريني محمد الترك عن صمته إزاء القبض على زوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا بطمة لتنفيذ حكم بالحبس لمدة عام على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بحمزة مون بيبي والتي اتهمته مؤخراً بالتسبب في إدانتها من خلال دفع أشخاص لتقديم شهادة زور بحقها وحق شقيقتها.

وأوضح محمد الترك عبر بث مباشر على حسابه الشخصي على تطبيق تيك توك أنه لا يتمنى السجن لأحد سواء كان قريباً أو حبيباً أو عدواً، واصفاً الأزمة التي تعرضت لها دنيا بطمة بشيء يوجع القلب، وذلك دون ذكر اسمها.

وتابع محمد الترك: “الله يصبر أهلها ويصبر الناس اللي يحبونها”، مشيراً إلى أنه تعرض خلال الفترة الأخيرة لكثير من الانتقادات بسبب أزمته مع دنيا بطمة ولم يرد على أحد من مهاجميه، مشيراً إلى أنه لم يخرج للحديث عن هذا الأمر. ووجه حديثه إلى منتقديه خلال الفترة الماضية ومن تدخل في حياته الشخصية ووصفهم بالتافهين وحشرات السوشيال ميديا، مؤكداً أنه قادر على الحفاظ على حياته الشخصية ولا يحتاج من يتدخل فيها وتعجب الترك من تدخل بعض الأشخاص والمتابعين في حياته الشخصية، مشيراً إلى أنه يرد على كل من ينشر شيء عنه بسخرية واستخفاف، خاصة أنه ليس معتاداً على سماع النصائح من أحد ولا يريد أن يوزع هو الآخر النصائح على الناس.

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