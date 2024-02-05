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بالصور| نيقولا معوض يرتدي ثوب عمر الخيام في "الحشاشين"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان نيقولا معوض تصوير دوره في مسلسل "الحشاشين" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني لهذا العام 2024.

ويظهر نيقولا في الصور الأولى التي ظهرت له من المسلسل، بشعر طويل ولحية وعباءة، مرتديا ثوب شخصية عمر الخيام.

تدور أحداث الحشاشين في القرن الـ11 والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي، بطولة النجوم كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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