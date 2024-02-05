شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة نشوى جاد تتلقى عزاء عمها بمسجد عمر مكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، عزاء المحامي محمد نجيب عبد الحليم، عم نشوى جاد، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمنصة WATCH IT، حيث تتلقى أسرة الراحل العزاء بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

جدير بالذكر أن نشوى جاد حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد "اللغة الإنجليزية"، فرعى الاجتماع الحسابى والعلوم، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، وشغلت منصب مسئول السياسة العامة لمصر والسودان بمكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "Facebook" منذ عام 2018، بالإضافة إلى مهامها كمنسق سياسة الاتصال والنفاذ في الشرق الأوسط وشمال أفريفيا.

كما شغلت منصب مساعد وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعلاقات الدولية، في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT)، وقد مضت أكثر من 15 عامًا في مجال حوكمة الإنترنت والاقتصاد السياسي والأمن السيبرانى وصناعة الإنترنت والشئون الدولية والإقليمية والتعامل مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ودبلوماسية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

بالإضافة إلى مشاركتها بتمثيل مصر دوليا بعدد من منظمات الأمم المتحدة في صناعة الاستراتيجيات وخطط العمل الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، كما ساهمت في تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الدولى والشركات متعددة الجنسيات.