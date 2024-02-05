منى زكي تخوض سباقاً مع الوقت للحاق بـ”الرحلة 404″

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينافس الفيلم المصري الطويل “رحلة 404” للنجمة منى زكي ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثالثة عشرة المقرر تنظيمها من التاسع إلى الخامس عشر من فبراير/شباط الجاري.

وتأتي مشاركة الفيلم الروائي الطويل في المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته المرتقبة، بعد تحقيقه نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائية داخل مصر وخارجها، إذ تفوق في أول أسبوع من عرضه على فيلمي “الإسكندراني” لأحمد العوضي، و”أبو نسب” لمحمد إمام.

وتجاوزت إيرادات الفيلم بشباك التذاكر منذ انطلاق عرضه في القاعات السينمائية المصرية بداية من 25 يناير/كانون الثاني الماضي نحو سبعة ملايين جنيه مصري (ما يعادل 226 ألف دولار أميركي).

وأبصر “رحلة 404” النور بدور السينما المصرية، بعد صراع طويل مع هيئة الرقابة على المصنفات الفنية بسبب الموضوع الحساس الذي يسلط الفيلم الضوء عليه.

وتدور أحداث الفيلم على امتداد 104 دقائق حول “غادة” (تجسد دورها منى زكي) تتورط في مشكلة طارئة، وذلك قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتضطر للتواصل مع أشخاص من ماضيها الملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مالي كبير، وتتوالى الأحداث، فهل ستتمكن من الذهاب إلى مكة، أم ستتورط من جديد مع أصدقاء السوء؟

والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، ويشارك فيه إلى جانب منى زكي نخبة من النجوم بينهم محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، جيهان الشماشرجي، حسن العدل، عارفة عبدالرسول، نورا شعيشع، رنا رئيس، ميران عبدالوارث، شادي ألفونس، محمد علاء جاميكا، وسماء إبراهيم.

وكتب مخرج العمل هاني خليفة مشوقا متابعيه على حساباته بالمواقع الاجتماعية قبل عرض الفيلم في دور السينما “اوعي وشك.. رحلة محفوفة بالمخاطر”.

وحرص هاني على مشاركة متابعيه عبر خاصية الستوري على إنستغرام ردود الأفعال الإيجابية لجمهور أحدث أعماله السينمائية الموجه للكبار، حيث تم تصنيفه فوق 18 عاما.

وقال خليفة على هامش استضافته رفقة منى زكي في برنامج “الحكاية” للإعلامي عمرو أديب إن فيلم بطولة الشخصية الواحدة يكون إيقاعه صعب جدا، مشيرا أنهم استغرقوا في المشروع وقتا طويلا لإيمانهم به، وحتى يظهر في مستوى انتظاراتهم.

وعن شخصية منى زكي بالفيلم قال خليفة إنها “تتبنى الشخصية، وشخصيتها في فيلم رحلة 404 بعيدة عن أي عمل قدمته من قبل”.

أما النجمة منى زكي فقد أكدت أنها عندما تقدم عملا سينمائيا، فإنها لا تركز على الجانب التجاري للفيلم، قائلة “أنا مش بتاعت إيرادات”، لافتة إلى أنها تركز أكثر على بطولتها للعمل نظرا لندرة البطولات النسائية في الأعمال السينمائية، مشددة على اهتمامها أن يعجب ما تقدمه سينمائيا عشاق الفن السابع.

وكانت زكي قالت في تصريحات صحافية إنها أعجبت بالسيناريو وبالشخصية منذ عرض عليها في العام 2013، لاسيما أن القصة تدور في ثلاثة أيام، مما يزيد الأحداث إثارة وتشويقا.

وتوجهت منى زكي بالشكر لفريق “رحلة 404″، قائلة “استمتعت جدا بالتعاون معهم.. أنا حقيقي أحببت تجربتنا معا، واستمتعت بكم ومعكم وبمواهبكم الجبارة التي أضافت لي وأضافت للفيلم ككل”.

وأعربت زكي عن سعادتها بعرض فيلمها في مدينة جدة السعودية، قائلة “ساعات قليلة، لكن شفت فيها حب كبير، من قلبي شكرا لكل الذين حضروا العرض الخاص لفيلم رحلة 404 في جدة في المملكة العربية السعودية، شكرا لحفاوة الاستقبال والحب، مبسوطة بردود الفعل الإيجابية على الفيلم، وهنبسط أكتر لما أسمع آراء باقي الجمهور.. يا رب الفيلم يعجبكم”.

ومن جهته، كشف منتج الفيلم محمد حفظي عن السبب الذي دفع صناع العمل لتغيير اسم الفيلم من “القاهرة مكة” إلى “رحلة 404″، موضحا أن “التغيير جاء نتيجة رغبة في النأي بالعمل عن أي مشاكل يمكن أن يثيرها في بعض الدول العربية”، نفيا أن يكون للرقابة أي دور في ذلك، لافتا أن الرقابة فقط ناقشت وجود بعض المشاهد لا غير.

وأشار حفظي إلى أن الفيلم فك عقدة الأفلام التي تعتمد على البطولات النسائية بشباك التذاكر، مضيفا أنه بالنظر إلى آخر عشر سنوات نجد أن الأفلام الاجتماعية التي تقدم بطولتها المرأة تواجه العديد من التحديات في مسألة الإيرادات.

وشارك مخرج العمل هاني خليفة متابعيه على حسابه بإنستغرام تدوينة قال فيها “بعد نجاح فيلم الرحلة 404 وردود الفعل الجماهيرية الواسعة التي حصدها منذ طرحه في السينمات، يتعاون المخرج هاني خليفة مع النجم آسر ياسين في مسلسله الجديد الساعة 5”.

ويعد المسلسل المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل وهو من بطولة النجمة التونسية عائشة بن أحمد، التعاون الثاني بين الثنائي خليفة وياسين بعد مسلسل “نمرة اتنين” في عام 2020.

وسيشهد “رحلة 404” منافسة كبيرة خلال عرضه ضمن المسابقة الرسمية بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حيث تشمل المسابقة 12 فيلما بين روائي ووثائقي من بينها فيلم “أنيماليا” للمخرجة المغربية صوفيا العلوي.