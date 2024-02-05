دنيا بطمة لا تستسلم رغم سجنها.. وموقف طليقها يصدم الجميع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل صفحة الفنانة دنيا بطمة على “إنستغرام” نشاطها رغم سجنها، وتحرص دائماً على مساندتها من خلال الترويج لحملة “كلنا دنيا بطمة”، مطالبين بإعلان براءتها.

ويسعى المسؤول عن صفحة الفنانة المغربية إلى التفاعل مع المتابعين بتشغيل الصفحة وتنزيل الصور الداعمة لدنيا في سجنها، وقد نشر أخيراً بوست عبارة عن صورة لدنيا وكتب عليها “اللهم أخرجها من حلق الضيق إلى أوسع الطريق”… وأرفق الصورة بالتعليق: “اللهم لا رب لي سواك أسألك حاجتي ولا قادر على قضاء حاجتي إلا أنت ففرّج عن أختي وانصرها واستجب لدعائي إنك أنت القريب المجيب لا حول ولا قوة الا بك، حسبي الله ونِعم الوكيل”.

وفي أول تعليق له على اعتقال طليقته، خرج المنتج البحريني محمد الترك ببث مباشر على الـ”تيك توك” ليفاجئ الجميع بموقفه من سَجنها بالقول إنه لا يتمنى السجن لأي أحد، سواء كان قريباً أو حبيباً أو حتى عدواً… موضحاً: “لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، اللهم لا شماتة واللي صار بوجع القلب، ومهما كان الوضع بينا فأنا لا أتمنى السجن لا لحبيب ولا صديق ولا حتى العدو فالله يصبّرها ويصبر أهلها وجمهورها”.

ووجّه الترك كلامه الى منتقديه والمتدخلين في حياته الشخصية وأطلق عليهم لقب “التافهين وحشرات السوشيال ميديا”، حيث قال: “لا أعلم ماذا تريدون من تدخّلكم بحياتي وأنتم بالحقيقة زبالة وهذا حدّكم، وأنا أصلاً لما أشوف اللي ينزلوا عني أرد باستخفاف وسخرية. وأنا لست على استعداد لأسمع نصائح من أحد لأنني أوزّع نصائح على الناس”.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع تصريحات المنتج البحريني محمد الترك، وأبدوا دهشتهم واستغرابهم من موقفه بعد سجن طليقه دنيا بطمة، لا سيما أنه سبق وهاجمها بقوة بعد اتّهامها له بالتجسّس، وهو ما نفاه ووجّه إليها كلمات في غاية القسوة، وتوعّدها باستعادة طفلتيه منها من خلال الأنتربول.