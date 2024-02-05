“في منتصف الليل”.. رانيا يوسف تدخل عالم الرقص الشعبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل الممثلة المصرية رانيا يوسف، تصوير مشاهدها في المسلسل الجديد “جريمة في منتصف الليل”، الذي ستخوض من خلاله المنافسة الدرامية للموسم الرمضاني المقبل، حيث يتبقّى لها عدد محدود من المشاهد، ليتمّ الانتهاء من تصويره بشكل كامل استعداداً لدخوله مرحلة المونتاج.

خلال الساعات الماضية، طرحت الشركة المنتجة الصور الأولى من كواليس التصوير، والتي كشفت عن تفاصيل الشخصية التي تجسّدها رانيا، وهي راقصة في ملهى ليلي، وظهرت في أكثر من بدلة رقص، ما عرّضها لهجوم واسع عبر مواقع التواصل، حيث سخر كثيرون من موافقتها على الظهور بهذه الشخصية في عمل يتمّ تقديمه في شهر رمضان الكريم.

رانيا تظهر خلال أحداث “جريمة في منتصف الليل” بشخصية راقصة لديها ابنة في مرحلة التعليم الجامعي، تتعرّض للعديد من المشكلات والأزمات داخل الجامعة، وتسعى لحلّها طوال الوقت، كما أنّ مهنتها تتسبّب في دخولها في صراع دائم مع ابنتها، ورغم ذلك لا يمكنها أن تتخلّى عن هذه الوظيفة توفيراً لنفقاتها. المسلسل كان من المفترض أن يتمّ عرضه للجمهور باسم “دماء العذارى”، إلاّ أنّ هيئة الرقابة على المصنّفات الفنية، اعترضت على هذا الاسم، وطالبت بتغييره منعاً لهجوم الجماهير عليه وإثارته الجدل، وبعد اجتماع الجهة المنتجة مع المؤلف محمد الغيطي، تمّ تغييره إلى هذا الاسم، فجاء مباشراً، حيث تدور أحداثه حول وقوع جريمة قتل لطالبتين جامعيتين في منتصف الليل في مقر سكن إحداهما.

العمل يتطرّق إلى مناقشة قضايا عدة تخصّ الأزمات التي يشهدها قطاع التعليم الجامعي، وفساد عالم الجامعات الخاصة، وما له من تأثير نفسي واجتماعي على الطلّاب، وانتهى صنّاعه من تصوير غالبية مشاهده، فلم يتبق لهم سوى 30 بالمئة منها، استعداداً لدخوله مرحلة المونتاج وتسليم حلقاته كاملة للقناة التي سيُعرض من خلالها.

ويشارك في بطولته عدد من الفنانين من بينهم: أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، محمد سليمان، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، إلهام عبدالبديع، ميار الغيطي، وملك قورة، أحمد منير وآخرون.