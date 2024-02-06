زبيدة ثروت: "عبدالحليم حافظ عمل شعري دبلة في إيده" ولم يصارحني بحبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي لنجمة زمن الفن الجميل الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، تحدثت خلاله عن علاقتها بـ"العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، إذ التقيا في فيلم واحد هو "يوم من عمري".

التسجيل الصوتي المتداول يجمعها بالكاتب الصحفي خالد فرج، الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، وقالت خلاله "كانت هناك عادة قديما تتعلق بقص البنات جزء من شعرهن وقت اكتمال القمر من كل شهر، وتصادف وقتها أنني كنت أقوم بتصوير دوري في فيلم (يوم من عمري)، فأحضرت والدتي الكوافير وقام بقص شعري، ودخل عبدالحليم إلى غرفتي، وألتقط خصلة من شعري كانت ملقاة على الأرض، وقام بلفها حول إصبعه كـ دبلة".

وتابعت زبيدة "وشاهدت والدتي هذا المشهد فاقتربت منه وقالت له (أنت بتحب زبيدة أوي كدة يا حليم؟) فرد وقال (بحبها أوي أوي)، وعرفت بتفاصيل هذه الواقعة بعد حدوثها بفترة".

وردًا على سؤال هل تمنت يوما أن تكون زوجة لـ حليم، أجابت بأنها تمنت ذلك، وفي نفس الوقت أشارت إلى أنه لم يصارحها بحبه، حسب قولها، مضيفة "كان يقولي تعالي نلف بالعربية شوية قبل تصويرنا للمشاهد الخارجية من الفيلم، وكان بيغنيلي وقتها".

زبيدة ثروت من جميلات السينما المصرية، وجمعها عمل وحيد بـ عبدالحليم حافظ هو فيلم يوم من عمري، الذي عُرض في عام 1961، وشارك في بطولته: عبدالسلام النابلسي، محمود المليجي، زكي طليمات، زوزو ماضي، وسهير البابلي، إخراج عاطف سالم.