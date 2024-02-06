أعمال محمد عبد الوهاب على مسرح معهد الموسيقى العربية 18 فبراير

القاهرة - سامية سيد - نخبة مختارة من روائع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب تقدمها الفرقة القومية العربية للموسيقى يوم 18 شهر فبراير الحالى، خلال حفل وهابيات المقام على مسرح معهد الموسيقى العربية أداء مجموعة من مطربين الأوبرا.

يشار إلى أن سلسلة حفلات وهابيات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية تأتى فى إطار دورها الهادف إلى الحفاظ على الهوية الموسيقية العربية وتعريف الاجيال الجديدة بروائع التراث الفنى وتخليدًا لأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

ولد الموسيقار محمد عبد الوهاب فى حى باب الشعرية، والده الشيخ محمد أبو عيسى كان يعمل مؤذنا وقارئا فى جامع سيد الشعرانى بباب الشعرية، والتحق بكُتاب جامع سيدى الشعرانى لكى يدرس بعد ذلك فى الأزهر الشريف بناء على رغبة والده، حفظ عدة أجزاء من القرآن الكريم قبل أن يهمل تعليمه ويتعلق بالغناء والطرب.

انضم محمد عبد الوهاب إلى نادى الموسيقى الشرقية (معهد الموسيقى العربية حاليا) بعد موافقة الأسرة التى كانت تعترض فى بداية الأمر، بدأ مشواره الفنى بالغناء بإحدى الفرق وهى فرقة الأستاذ عبد الرحمن رشدى المحامي.

عمل مدرسًا للأناشيد بمدرسة الخازندار، فى نفس الوقت الذى كان يدرس فيه فى المعهد، قدم عبد الوهاب أغانى كثيرة بصوته، وكانت أغلب ألحانه لغيره مثل أم كلثوم وعبدالحليم حافظ وليلى مراد وفايزة أحمد ونجاة وورده، بالإضافة إلى التلحين والغناء قام عبد الوهاب بالتمثيل فى سبعة أفلام منها الوردة البيضاء ويحيا الحب.